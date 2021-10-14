Поезд «Аллегро» свяжет Петербург и Хельсинки к Рождеству

Финская железнодорожная компания VR и пограничная служба Суоми планируют запуск скоростного поезда между Петербургом и Хельсинки к рождественскому сезону. Запуск поезда в данный момент согласовывается с РЖД. Только после этого в Хельсинки смогут назвать точные условия поездок в Финляндию по железной дороге.

Глава отдела коммуникаций пограничной службы Суоми Киммо Ахвонен сообщил «Фонтанке», что на «Аллегро» будут распространяться те же правила, что и на другие поездки между РФ и Суоми.

Скоростные поезда "Аллегро" ходили между Санкт-Петербургом и Хельсинки с декабря 2010 по март 2020 года. Из-за пандемии коронавируса движение прекратилось.