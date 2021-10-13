Умные светофоры установят на перекрёстках Суворовского проспекта

Общественный транспорт получит приоритет на Суворовском проспекте. Чтобы упростить движение автобусам и троллейбусам, на нерегулируемых перекрёстках появятся "умные" светофоры. Их соединят между собой и с Центром управления дорожного движения. В ноябре первые "умные" светофоры установят на участке от Невского проспекта до Заячьего переулка.

Пешеходы начнут организованно переходить проезжую часть. Это должно сократить количество остановок транспорта. На регулировщиках будут датчики, которые считывают данные с движущегося транспорта и контролируют точность расписания.