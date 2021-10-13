Приложение «Парковки Санкт-Петербурга» стало еще удобнее

Комфорт водителей во время использования зоны платной парковки – одна из основных задач Комитета по транспорту. Для достижения таких условий проводятся опросы горожан в социальных сетях. Также ведется сбор рекомендаций жителей города по улучшению сервиса. Результаты последнего опроса показали необходимость внедрения оплаты парковки с помощью Apple Pay, Google Pay и банковской карты. Такая функция теперь доступна пользователям мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга».

Для оплаты достаточно выбрать место для парковки, ввести данные транспортного средства и выбрать оплату банковской картой. Далее откроется страница, на которой можно будет выбрать удобный способ платежа: через Apple Pay, Google Pay или банковскую карту. При этом комиссия не взимается.