За нарушение правил парковки водители Петербурга заплатили около 4 млн рублей

Специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга за нарушения правил парковки оштрафовали петербуржцев на общую сумму 3 млн 858 тыс. рублей. Рейды по соблюдению правил парковки проводятся инспекторами регулярно.

Глава ГАТИ Олег Зотов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что новые проверки уже прошли в Калининском и Выборгском районах.

«Мы увидели порядка 100 нарушений. В основном, это парковка машин на газонах и перегораживание пешеходных дорожек», – заявил начальник ГАТИ.

Напомним, что в зависимости от статуса нарушения правил парковки петербуржец должен будет заплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностное лицо — от 5 до 40 тыс., а юридическое — от 150 до 500 тысяч.