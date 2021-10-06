С 9 октября по 22 сентября 2022 года перекроют Биржевой мост

В Санкт-Петербурге с 9 октября 2021 по 22 сентября 2022 года Биржевой мост будет закрыт на капитальный ремонт. В связи с этим будет организовано движение в объезд переправы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Так, с 00:00 до 08:00 8 октября и с 22:00 8 октября до 06:00 9 октября нельзя будет проехать по набережной Макарова у Тучкова моста.

Также с 9 октября по 29 сентября 2022 года будет ограничено движение по Мытнинской набережной у Биржевого моста, набережной Макарова от Биржевого проезда до Тифлисской улицы и по улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы.

Путь объезда ремонтируемой переправы будет проходить через набережную Макарова, Тучков мост и далее по проспекту Добролюбова, а также по Кадетской линии, 8-9-й линии В.О., Ждановской набережной, улице Одоевского и по мосту Бетанкура.