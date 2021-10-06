В Петербурге выбрали подрядчика для строительства дороги в обход Мурино

Смольный нашел подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию в рамках строительства петербургской части дороги, идущей в обход Мурино. Им стал АО «Петербург-Дорсервис». Власти Северной столицы заключили с ними контракт на общую сумму более чем 83 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Протяженность новой трассы будет составлять почти 7 километров. Однако, чтобы ее спроектировать необходимо получить одобрение от Министерства обороны РФ., потому что это будет связано с Ржевским полигоном, по которому планируется проложить трассу.

«Ранее область включила этот объект в перечень приоритетных для получения инфраструктурного кредита на его строительство», — сообщили в ведомстве.

До 1 декабря подрядчик должен будет представить проект продолжения Пискаревского проспекта, который и станет обходом Мурино.