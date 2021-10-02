В Петербурге завершили облицовку тоннеля Гренадерского моста

В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» сообщили, что завершены работы по облицовке тоннеля Гренадерского моста.
Рабочие проводили замену окрашенного бетона на прочные современные стальные металлокассеты. Новая облицовка не только придает стенам сооружения эстетичный вид, но и защищает конструкции. Общая площадь отремонтированных стен тоннеля составила 1,7 тыс. квадратных метров.
Отметим, что работы в тоннеле начались 15 июля. В период до 13 сентября из-за проведения работ вводились ограничения для автомобилей. Сначала полоса безопасности была недоступна в направлении Выборгской, а потом в сторону Пироговской набережных.