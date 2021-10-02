  • 2 Октябрь 2021
USD 02.10.2021 72.9215 +0.2573
USD ММВБ 00:05 72.6895  
EUR 02.10.2021 84.4577 +0.1527
EUR ММВБ 00:05 84.3016  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге завершили облицовку тоннеля Гренадерского моста

Автор:


© Фото: baltphoto.ru

Темы дня

Новая облицовка не только придает стенам сооружения эстетичный вид, но и защищает конструкции.

В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» сообщили, что завершены работы по облицовке тоннеля Гренадерского моста.

Рабочие проводили замену окрашенного бетона на прочные современные стальные металлокассеты. Новая облицовка не только придает стенам сооружения эстетичный вид, но и защищает конструкции. Общая площадь отремонтированных стен тоннеля составила 1,7 тыс. квадратных метров.

Отметим, что работы в тоннеле начались 15 июля. В период до 13 сентября из-за проведения работ вводились ограничения для автомобилей. Сначала полоса безопасности была недоступна в направлении Выборгской, а потом в сторону Пироговской набережных.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.09.21
    Неделя здоровья в виде онлайн-забега «‎Лапки в охапке-2» в поддержку бездомных животных.
    28.09.21
    Анатолий Кузнецов – Юбилейный концерт
    27.09.21
    Кольцо с бриллиантом: почему его хотят все женщины?
    24.09.21
    Что делать, если сломался замок?
    21.09.21
    «Digital Hackathon RUS» в Петербурге: выступление российского разработчика Александра Нечаева
    21.09.21
    Абсолютно НОВЫЙ Volkswagen Taos — этот автомобиль действительно заслуживает внимания
    20.09.21
    5 октября пройдет конференция "Недвижимость Петербурга II"
    18.09.21
    Ковид повлиял на выборы в Санкт-Петербурге: растёт процент голосующих на дому

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram