В 2027 году планируется создать высокоскоростную магистраль Москва – Петербург

В паспорте госпрограммы «Развитие транспортной системы», которая опубликована в материалах к проекту бюджета на 2022-2024 годы сказано, что в 2027 году планируется построить высокоскоростную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что деньги на строительство ВСМ имеются, но реализовать проект получится только на заемные средства.

Кроме того, РЖД собирается ввести в использование входы магистрали в Москву и Северную столицу в 2024 году, а закончить работы в 2027. На постройку новой железной дороги будет выделено 1,7 триллиона рублей.