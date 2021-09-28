С 1 декабря начнет работу обширная зона платной парковки

В транспортном блоке Смольного сообщили, что новая обширная платная зона парковки начнет работать в штатном режиме с 1 декабря. Она будет располагаться в Центральном районе Северной столицы, охватывая 71 улицу.

«До 1 декабря парковка на данных улица бесплатная️», — сообщили в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

С 1 ноября жители улиц, которые включены в новую зону платной парковки, смогут оформить долгосрочные парковочные разрешения.

В Смольном также отметили, что работа данной обширной зоны «позволит регулировать транспортные потоки в центр города, обеспечить приоритет общественному транспорту и упорядочить парковочное пространство».