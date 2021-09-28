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Из-за съемок очередного фильма в Петербурге ограничат движение

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© Фото: pixabay.com

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Комтранс просит водителей заблаговременно планировать свой маршрут.

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что в городе пройдут съемки художественного фильма «Откройте, полиция», вследствие чего на некоторых улицах Петербурга ограничат движение.

Так, в период с 06:00 1 октября до 21:00 2 октября будет запрещена остановка транспорта на Английском проспекте от улицы Декабристов до улицы Союза Печатников. Эти же правила будут распространяться улицу Союза Печатников от Английского проспекта до Дровяного переулка, Дровяной переулок, Витебскую улицу от Дровяного переулка до улицы Володи Ермака, Псковскую улицу от Дровяного переулка до улицы Володи Ермака. 

Кроме того, С 08:00 9 октября до 21:00 10 октября запретят остановку на Тифлисском переулке, а также на Менделеевской улице от Биржевого проезда до Тифлисской улицы. 

В период с 06:00 до 21:00 2 октября будет закрыто движение по улице Союза Печатников от Английского проспекта до Дровяного переулка, Дровяному переулку, Витебской улице от Дровяного переулка до улицы Володи Ермака, а также по Псковской улице от Дровяного переулка до улицы Володи Ермака. 

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