Петербуржцам назвали адреса передвижных радарных комплексов на ближайшую неделю

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга назвал адреса, в которых будут установлены передвижные радарные комплексы. Цель данных систем состоит в том, чтобы фиксировать на дорогах те автомобили, которые превысили скорость.

«Вся информация о зафиксированных нарушениях передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных с комплексов материалов фотовидеофиксации», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в комитете отметили, что радары будут стоять по 20 адресам в период с 27 сентября по 3 октября. Также в городе до сих пор работают в штатном режиме стационарные системы контроля скорости.