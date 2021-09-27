С 27 по 30 сентября ограничат движение в тоннеле петербургской дамбы

В пресс-службе «Комплекса защитный сооружений» сообщили, что в тоннеле петербургской дамбы с 27 по 30 сентября будет ограничено движение. Это будет связано с проведением ремонтных работ.

Так, проезд в транспортном отсеке финской стороны (внешнее кольцо) будет ограничен 27 и 28 сентября, а в отсеке невской стороны (внутреннее кольцо) — 29 и 30 сентября.

Кроме того, сообщается, что для ввода и вывода подъемной техники может быть полностью приостановлено дорожное движение перед въездом в тоннель, но на определенное время – это примерно 7-10 минут.