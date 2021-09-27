Пискаревский проспект вновь пострадал от утренних 10-балльных пробок

Утром, в понедельник, 27 сентября, в Санкт-Петербурге на Пискаревском проспекте снова образовалась огромная пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», уровень заторов на дороге доходил до 10 баллов. Данный инцидент очень сильно рассердил петербуржцев. Снимками пробки поделились в социальных сетях очевидцы.

По опубликованным в соцсетях кадрам видно, что дорожная техника стоит на дороге, и заняла почти всю ее часть. В итоге автомобилям приходиться проезжать в узкую щель.

Длина пробки на данном участке составила 2,5 километра. Она растянулась от проспекта Маршала Блюхера до съезда с путепровода через проспект Непокоренных.