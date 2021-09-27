Петербургский электротранспорт ждут масштабные изменения

В парке электротранспорта Санкт-Петербурга пройдут масштабные изменения. Об этом сообщил «Деловой Петербург».

Конкурс на закупку нового транспорта пройдет в ближайшие месяцы. Кроме того, планируется, что с 2021 по 2023 года будет обновлено 560 единиц техники, а в следующие пять лет — еще 647 единиц электротранспорта.

В итоге, на закупку новых трамваев и троллейбусов ГУП «Горэлектротранс» потратит около 86,9 млрд рублей. На данный момент в Смольном до конца прорабатывают вопрос финансирования и формируют окончательные цифры на каждый отдельный год. После этого «Горэлектротранс» приступит к торгам.