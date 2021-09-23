С 25 сентября по 19 ноября будет закрыто движение по проспекту Обуховской обороны

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга сообщила, что в городе планируется ограничение движения в связи с дорожными работами. Так, с субботы, 25 сентября по 19 ноября движение по проспекту Обуховской обороны от Большого Смоленского проспекта до железнодорожного переезда будет перекрыто. Ограничения связаны с проведением ремонта дорожного покрытия.

«Обращаем внимание, что с 20 по 21 октября движение по данному участку дороги будет закрыто», — сообщили в ГАТИ

Также отметим, что с 25 сентября по 10 октября будет ограничено движение по Манчестерской улице в районе домов №2 и 4. Там будут проводиться работы по прокладке канализации.