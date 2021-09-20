Беглов: Президент обратил особое внимание на транспортную безопасность

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил о важности поддержки со стороны депутатов Государственной думы и Законодательного собрания при переходе на новую модель транспортного обслуживания.

Приоритетным направлением глава города выделил безопасность транспорта.

«Президент Владимир Владимирович Путин провел совещание по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сейчас оформляется протокол, где определены конкретные шаги по строительству железнодорожной, автотранспортной инфраструктуры, развязок. Но президент обратил особое внимание на безопасность. Для этого необходимо обновление транспорта», — заявил градоначальник.

Кроме того, Беглов призвал всех перевозчиков обновить подвижной состав, а также повысить качество перевозок.