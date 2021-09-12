Маршрут движения некоторых автобусов по Пискаревскому проспекту изменится

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что из-за проведения ремонтных работ на Пискаревском проспекте, будет изменен маршрут движения автобусов и троллейбусов.

Так, изменения будут касаться маршрутов общественного транспорта таких, как автобусы № 33, 102, 105, 106, 107, 132, 133, 136, 137, 183 и троллейбусы №№ 16, 18, 38. Внесенные коррективы в маршруты будут действовать все выходные, 11 и 12 сентября.

Кроме того, всю подробную информацию, а также список временных маршрутов можно посмотреть на официальном сайте Смольного.