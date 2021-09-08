Петербург стал лидером в России по числу автобусов на сжиженном природном газе

Санкт-Петербург занял первое место в России по количеству автобусов на сжиженном природном газе. Северной столице удалось обогнать Челябинск, где насчитывается 40 единиц, в Петербурге в АО «Третий парк» — 62 таких автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Недавно «Пассажиравтотранс» принял автобус на СПГ, который произвел КАМАЗ. Кроме того, на предприятии прошли испытания МАЗ-203, который работает на таком же виде топлива.

В связи с переходом на новую транспорную модель обслуживания на СПГ закупят другие транспортные компании такие, как АО «Третий Парк», ООО «Вест-Сервис», ООО «Домтрансавто».

Новый транспорт представляет собой никопольный автобус большой и средней вместимости, оборудованные современными технологиями.