Из-за ДТП на въезде в Петербург образовалась большая пробка

На въезде в Санкт-Петербург во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП. В результате аварии на Колтушском шоссе образовалась большая пробка в обе стороны.

ДТП произошло накануне утром, примерно в 8 часов. Столкновение произошло на пересечении Колтушского шоссе и 1-й линии поселка Янино. По предварительной информации, за рулем Ford Focus ехала женщина, которая ехала из Петербурга в Ленобласть, врезалась в Ravon, когда осуществляля поворот налево. В итоге легковой автомобиль занесло в яму.

Однако хозяйка «Форда» завершила маневр, нажала на газ и врезалась во встречный Mercedes. Сообщается, что пострадавших в этом инциденте нет.

В результате аварии машины загородили дорогу и пробка выросла до 5 км — от развязки с КАД и до перекрестка улицы Косыгина и Индустриального проспекта.