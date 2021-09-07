Для проезда с транспондером по развязке ЗСД с Шуваловским проспектом введут новые тарифы

В пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы» сообщили, что в связи с открытием развязки ЗСД с Шуваловским проспектом будут введены новые тарифы для проезда водителей с транспондером.

Автомобилистам станут доступны заезды с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону Богатырского проспекта и КАД Север, а также съезд на Шуваловский при движении с Юга. Теперь оплата банковской картой или наличными войдет в тарифную зону 3. Вся информация о стоимости проезда появится на сайте организации.

Кроме того, в скором времени будет объявлена дата открытия развязки.