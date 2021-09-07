Загруженность дорог в утреннюю пятницу в Петербурге достигла 7 баллов

В Санкт-Петербурге утром во вторник, 7 сентября, загруженность дорог достигла 7 баллов, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки». Затрудненное движение возникло уже к 8:40. Стоит отметить, что в этот период времени летом пробки достигали 4 баллов, а осенью — 5-6. Чаще всего 7 баллов наблюдается зимой.

На КАД также наблюдается затрудненная ситуация. Там образовалось четыре многокилометровые пробки — на подъезде к Софийской улице на обоих кольцах, а также в районе Ржевки тоже на обоих кольцах.

Также пробки образовались на Гражданском проспекте и на шоссе Революции и Рябовском шоссе — по 9 баллов. Затрудненное движение наблюдается на Народной, Индустриальном и Косыгина. Самая сложная ситуация, по словам очевидцев, возникла в Красногвардейском районе.