В субботу на дорогах Петербурга вновь образовались большие пробки

В Санкт-Петербурге, в субботу, 4 сентября, на дорогах города вновь образовались пробки. Сегодня загруженность дорог оказалась выше, чем обычно.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 15:00 пробки на дорогах оценивались в 4 балла. Самая сложная ситуация возникла на Митрофаньевское шоссе.

«Митрофаньевское в сторону центра встанет и, похоже, надолго. Съезд только под мост и обратно», — сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Также в группе появились кадры с самых загруженных мест. По фотографиям видно, что затор на дороге образовался вследствие ДТП легкового автомобиля и уборочной техникой. Кроме того, из-за проведения дорожных работ на КАД тоже возникли проблемы с движением транспорта.