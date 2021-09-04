Зоны платной парковки в центре Петербурга обозначат синем цветом

В пресс-службе Комитета по транспорту сообщили, что новые зоны платной парковки в Центральном районе Санкт-Петербурга обозначат синей разметок.
На данный момент специалисты СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт‑Петербурга» уже наносят дорожную разметку синего цвета на улицах города в местах платной парковки.
Цель данной разметки — помочь водителям лучше ориентироваться в большом потоке и показать более наглядно границы парковочных мест.
На сегодняшний день в Северной столице в зону платной парковки входит 28 улиц. К концу этого года в их перечень добавится еще 71 улица в центре Петербурга, которые оборудуют на территориях Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки.