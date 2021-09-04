В пятницу в Петербурге образовались 9-балльные пробки

В пятницу, 3 сентября, в Петербурге прошла неблагоприятная погода — град и дождь. Однако на этом «сюрпризы» не закончились. В Санкт-Петербурге образовались 9-балльные пробки. В районе 16:00 заторы на дорогах, согласно данным сервисов «Яндекс» и «Google», достигли восьми баллов, а уже к 17 часам они увеличились почти до максимума.

Помимо затрудненного движения на дорогах, мешают беспрепятственно ехать, образовавшиеся на проезжей части ДТП. Как обычно в пробках стоит Невский проспект, Садовая улица, Дворцовая, Арсенальная, Кронверкская и Выборгская набережные.

Кроме того, заторы образовались на ЗСД в районе Васильевского острова, а ситуация на мосту Александра Невского была близка к критичной.