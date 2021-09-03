В Ленобласти квадрокоптеры будут отслеживать нарушителей ПДД

В Ленинградской области сотрудники ГИБДД начали использовать квадрокоптеры в своей работе. С их помощью правоохранители ищут нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области. Основной целью данных «вертолетов» является выявление водителей, которые выезжают на полосу встречного движения.

«Этот вид нарушений наиболее опасен, поскольку в случае ДТП с большой вероятностью приводит к гибели людей», — заявили в ведомстве.

Экипажи ГИБДД, которые оснащены квадрокоптерами, будут стоять на основных направлениях выезда из Северной столицы.