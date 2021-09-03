С 1 октября будет полностью закрыт Биржевой мост

В связи с проведением ремонта Биржевого моста, 1 октября его полностью закроют, как для проезда транспорта, так и для пешеходов. Точной даты окончания работ пока нет.

В «Мостотресте» в пятницу, 3 сентября, сообщили, что компания «Возрождение», которая выступает в качестве подрядчика, на данный момент разрабатывает график проведения работ. Поэтому неизвестно, сколько времени продлится закрытие переправы. По условиям контракта ремонт должны закончить не позднее 5 марта 2023 года, но движение по нему необходимо возобновить к 30 ноября 2022 года.

Руководитель «Мостотреста» Андрей Кочин сообщил, что в качестве подарка для петербуржцев мост откроют уже в мае 2022 года.