В утреннем Петербурге в пятницу в очередной раз образовались километровые пробки

Лето закончилось, и большинство жителей Санкт-Петербурга переходят на рабочий формат, а дети идут в школу. В связи с этим в Северной столице в пятницу, 3 сентября, образовались большие километровые пробки.

Затрудненное движение затронуло много районов города. Так, большие пробки образовались на въезде в Петербург со стороны Мурино, и других населенных пунктов, с которых водители хотят попасть в город. Многим пришлось стоять в пробках перед тоннелем под КАД ведущим с Центральной улицы Мурино на улицу Руставели. Также проблемы возникли при движении по Центральной улице, а также по Оборонной и Садовой улице и Муринской дороге.

В связи с ремонтными работами и ДТП на Пискаревском проспекте и пересечении с ним улице Руставели автомобилисты попали в пятикилометровую пробку.

Около центра Северной столицы ситуация выглядит еще хуже. Согласно сервису «Яндекс.Пробки» Большинство улиц в окрестностях станции метро Новочеркасская и Ладожская, а также возле «Охта молл» окрасились в бордовый цвет. Подобная ситуация в районе Народной улицы.