За выходные полицейские поймали 221 водителя в нетрезвом состоянии в Петербурге и области

За прошедшие выходные сотрудники полиции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ловили водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. За это время правоохранители поймали более 200 нарушителей, девять из которых стали фигурантами уголовных дел.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области сообщили, что за время проверок полицейские поймали 221 пьяного водителя. На девятерых автомобилистов завели уголовные дела за вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, у них забрали права. Однако потом водители снова сели за руль в нетрезвом виде.

В ГИБДД напомнили, что за езду в нетрезвом виде следует штраф в размере 30 тысяч рублей.