Новый автобусный маршрут от ЖК «Юнтолов» до «Беговой» готов к запуску

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что от ЖК «Юнтолово» до станции метро «Беговая» пустили новый автобусный маршрут №120. Ранее в этом направлении пассажиров перевозили только частные маршрутки.

«31 августа 2021 года открывается новый автобусный маршрут № 120 "Лахтинский разлив - метро "Беговая" - Юнтолово"», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Комтрансе также отметили, что интервал движения между автобусами будет составлять от 16 до 25 минут. Примерное время следования транспорта до «Беговой» — 35-39 минут.

Кроме того, готовность к выходу автобуса на маршрут проверил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Доступность метро для жителей новостроек необходимо было обеспечить как можно скорее, к началу учебного года», — заявил глава города.

Изначально планировалось, что этот маршрут появится только к 2022 году. Однако в одном из прямых эфиров программы жительница ЖК «Юнтолово» пожаловалась на то, что от микрорайона невозможно добираться до метро.