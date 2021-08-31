В Петербурге будет работать 20 новых стационарных камер фиксации скорости на дорогах

В Комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга сообщили, что в городе появились 20 новых стационарных радарных комплексов фиксации скорости. Теперь системы фото- и видеофиксации будут ловить нарушителей скоростного режима.

«В Петербурге заработали 20 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации, контролирующих превышение скорости. Таким образом, общее количество новых комплексов контроля скорости, установленных в этом году, составило 240», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день в Северной столице камеры стоят на 170 аварийно-опасных участках, которые выявили в управлении ГИБДД по региону. В Смольном уверяют, что увеличение комплексов фиксации скоростного режима позволит придать осознанность водителям, чтобы ездить аккуратнее.