Пробки вечером 30 августа в Петербурге достигли 8 баллов

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» в Санкт-Петербурге вечером, 30 августа, пробки достигли 8 баллов из 10 возможных.

Большинство пробок в центре Северной столицы наблюдалось из-за дорожных работ, аварий и перекрытий. Проблемы на дороге возникали на Садовой, Социалистической, Марата улицах, на Невском, Лиговском, Чкаловском и Каменноостровском проспектах, на набережной Обводного канала, Дворцовой, Арсенальной и Свердловской набережных.

Также движение было затруднено в районе станций метро «Лесная» и «Выборгская». Так, заторы образовались на Выборгской набережной, Кантемировской улице, Лесном проспекте, а также Кушелевской дороге и Гренадерской улице.