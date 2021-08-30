Утром 30 сентября в Петербурге образовались пятибалльные пробки

Утро начала текущей недели в Санкт-Петербурге началось с огромных заторов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», до 10 часов утра образовались пятибалльные пробки.

Самая высокая загруженность на дорогах образовалась в центральном районе Северной столице. Так, пробки наблюдались на Садовой улице в районе станций метро «Сенная площадь» и «Гостиный двор». Также заторы образовались на участке Невского проспекта и Гончарной улицы, расположенные около Московского вокзала. Подобные проблемы испытали водители рядом с Балтийским вокзалом.

Стоит отметить, что за все лето в этот временной промежуток пробки были на 1-2 балла ниже.