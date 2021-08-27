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Комтранс объяснил петербуржцам, за что может прийти штраф во время стоянки и остановки

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© Фото: baltphoto.ru

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Также в ведомстве рассказали, где можно найти штраф.

Уже около двух месяцев Комитет по транспорту Санкт-Петербурга следит за нарушителями, которые не соблюдают правила стоянки и остановки. В пресс-службе ведомства рассказали петербуржцам, за что может прийти штраф и в связи с этим опубликовало подробный гайд.

За что же водителю может прийти штраф? Так, петербуржец будет оштрафован за попытку обмана паркомата, неоплату парковочного места или заплатить меньше той суммы, которая указана. Также водители будут обязаны заплатить за задержку на парковочных местах более чем на 10 минут, либо за оплату на 15 минут позже положенного. Еще одним фактором является разрыв парковочной сессии — время стоянки необходимо продлевать заранее.

Если же автомобилист получил штраф, то его можно будет найти в приложении «Парковки Санкт-Петербурга» в разделе «Штрафы», а также в личном кабинете на официальном сайте парковочного пространства города www.parking.spb.ru., либо на портале Госуслуг.

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