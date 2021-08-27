С 1 по 11 сентября на Большом Обуховском мосту на КАД ограничат движение

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что на Большом Обуховском мосту через реку Нева на КАД будет ограничено движение транспорта. Данное нововведение на дороге будет связано с проведением ремонтных работ по устранению колеи на проезжей части.

С 1 по 11 сентября на внешнем кольце с 56-го км по 57-й км на вантовом мосту на участке между развязкой на пересечении с проспектом Обуховской Обороны и развязкой на пересечении с дорогой «Санкт-Петербург - завод им. Свердлова - Всеволожск» (Октябрьская набережная) перекроют первую и вторую полосы, а также полосу безопасности. Скорость на остальных двух полосах ограничат ло 50 км/ч.

Ремонтные работы будут вестись в круглосуточном режиме. Однако из-за погодных условий сроки могут быть изменены.

Кроме того, сообщается, что на участке будут установлены временные знаки, сигнальный фонари дежурного освещения, а также водоналивные барьеры для того чтобы обеспечить безопасность движения на дороге.