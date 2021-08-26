Комтранс назвал самые популярные летние маршруты на пригородных электричках

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга привели данные с самыми популярными летними маршрутами городских электричек.

Согласно информации приведенной в Комтрансе стало известно, что за июнь и июль пассажиропоток на пригородных электричках составил чуть больше 9 млн человек.

Так, самым популярным направлением этого лета стало Московское. За первые два летних месяца количество пасажиров на участке Колпино — Обухово составило 2 млн 950 тысяч 81 пассажир.

Курортное направление пригородных электричек оказалось чуть менее популярным. На самом плотном отрезке Зеленогорск — Удельная было перевезено 2 млн 771 тыс. 789 человек.

Третье место в данном рейтинге досталось Витебскому направлению. Больше всего пасажиров было перевезено на участке Купчино — Павловск.