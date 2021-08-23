С 23 по 25 августа сотрудники Комтранса вновь будут вывлять нарушителей парковки и остановки

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга продолжает патрулировать улицы города и выявлять нарушителей парковки и остановки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Цель данных рейдов — обеспечить беспрепятственный проезд и остановку обшественного транспорта.

Так, с 23 по 25 августа сотрудники ведомства вновь будут проверять улицы и «наказывать» нарушителей, которые не соблюдают правила парковки и остановки.

Кроме того, в Комтрансе напомнили жителям Северной столицы о том, что необходимо обращать внимание на дорожные знаки в местах планируемой парковки. Также петербуржцы могут самостоятельно сообщить о нарушителях через специальный сервис.