Власти составили список мест, в которых установят передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД

В пресс-службе Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга сообщили, что правительство опубликовало список адресов, где будут установлены передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД. В перечне указано более 30 мест в городе, где будут устанавливать комплексы фиксации.

«Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передаётся в ЦАФАП. Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами после рассмотрения полученных с комплексов материалов фотовидеофиксации», — сообщили в Смольном.

Кроме того, в ведомстве отметили, что для работы соответствующего оборудования в черте Северной столицы не требуется установка предупреждающих знаков.