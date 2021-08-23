С 23 по 27 августа в тоннеле петербургской дамбы будут проводиться ремонтные работы

В Санкт-Петербурге с 23 по 27 августа в тоннеле городской дамбы будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим на дороге будут введены некоторые ограничения.

Так, с 23 по 24 августа будет перекрыто движение в транспортном отсеке Невской стороны, а с 25 по 27 августа возникнут сложности на Финской стороне. Об этом сообщили в дирекции КЗС. Также тоннель будут закрывать во время ввода и вывода подъемной техники. Такие работы будут занимать не более 10 минут.

Отметим, что в начале августа движение на дамбе было затруднено из-за проведения работ с опорами моста судопропускного сооружения С-2.