РЖД запускает сдвоенные составы - по 10 вагонов в каждом- на фоне высокого спроса. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).
"Из Москвы в Петербург сдвоенная "Ласточка" отправится в первый рейс 3 сентября и будет совершать поездки по 24 сентября, а из Петербурга в Москву она будет курсировать с 5 сентября по 26 сентября", — говорится к сообщении пресс-службы.
Билеты можно приобрести через приложение или на сайте ржд, а также в кассах вокзалов.
Пассажиры младше 21 года и старше 60 лет смогут купить билеты со скидкой 30%, а при оформлении билета туда-обратно, получат скидку в 20%.
В сентябре между Петербургом и Москвой будут курсировать поезда "Ласточка”.
© Фото: baltphoto.ru
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Первый рейс с Москвы в Петербург назначен на 3 сентября и поездки продлятся до 24 сентября, а в обратном направлении с 5 по 26 сентября.
РЖД запускает сдвоенные составы - по 10 вагонов в каждом- на фоне высокого спроса. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).
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