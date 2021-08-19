Из-за съемок сериала об Анне Карениной некоторые улицы Петербурга будут перекрыты

В Санкт-Петербурге с 22 по 25 августа пройдут съемки сериала по мотивам истории Льва Толстого об Анне Карениной. В связи с этим некоторые улицы Северной столицы будут перекрыты. Движение будет запрещено или ограничено.

Так, ограничения будут введены с 20:00 23 августа до 06:00 24 августа по чётной стороне набережной канала Грибоедова от Большой Подьяческой до дома № 100 и нечётной стороне набережной канала Грибоедова от дома № 89 до дома № 107.

Также, каждый час на десять минут будет перекрываться движение по улице Некрасова от Восстания до Маяковского с 22:00 24 августа до 06:00 25 августа.

Кроме того, с 17:00 22 августа до 20:00 23 августа будет запрещена остановка по чётной стороне набережной канала. . С 17:00 23 августа до 22:00 24 августа будет запрещена парковка транспортных средств на Некрасова от Восстания до Маяковского, а также с 17:00 23 августа до 06:00 25 августа — по улице Восстания от Баскова до Ковенского переулка.