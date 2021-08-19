На КАД с 24 по 30 августа пройдут работы по устранению колейности на закрытых полосах

В Санкт-Петербурге с 24 по 30 августа на КАД на участке между ранспортными развязками на пересечении с Пискаревским проспектом и проспектом Культуры в связи будет перекрыто две полосы движения. Ограничения будут связаны с проведением дорожных работ.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что на данном участке будут проводиться круглосуточные посменные работы на закрытых полосах, где будет устраняться колейность покрытия. Также в ведомстве отметили, что на сроки выполнения работ могут повлиять погодные условия.

Кроме того, вместе с перекрытием двух полос на третьей будет установлено ограничение по скорости в 50 км/ч.