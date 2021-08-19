В Курортном и Пушкинском районах появится три новых веломаршрута

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что в Курортном и Пушкинском районах Северной столицы появится три велосипедных маршрута. Смольный уже выбрал подрядчика для проведения проектно-изыскательных работ.

Один из маршрутов будет проходить на Приморском шоссе от Музея-усадьбы И.Е.Репина до ресторана «Наша Дача», протяженность которого составит 4,6 км. Также вдоль Финского залива появится тротуар для велосипедистов и пешеходов. Данный проект планируют реализовать до конца этого года.

Также в Пушкинском районе будет построено сразу два веломаршрута. Один из них будет проходить от Петербургского шоссе до бульвара Алексея Толстого, протяженность которого составит 2,5 км, а второй — на Школьной улице протяженностью 1 км.

На сегодняшний день в Петербурге 36 велосипедных маршрутов общим расстоянием в 128,5 км.