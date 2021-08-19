Комтранс опубликовал очередной график патрулирования парковочных мест

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга опубликовал новый график патрулирования парковок в городе. В ведомстве вновь попросили водителей быть внимательными и не ставить свои автомобили в неположенных местах.

Так, с 19 по 22 августа сотрудники Комтранса будут проверять южную часть Северной столицы. Рейды будут осуществляться в Петергофе на Разводной, Калининской, Лихардовской и Прудовой улицах, Александрийском шоссе, а также улицах Морского Десанта и Правленской.

Кроме того, инспекторы будут осуществлять рейды и в самом Петербурге. В четверг сотрудники ведомства проверят набережную реки Фонтанки, проспект Металлистов, улицу Астафьева и Брестский бульвар. В пятницу, 20 августа, под взор сотрудников Комтранса попадут Дворцовая набережная, Пискаревский проспект, улица Савушкина и улица Победы.

Также отметим, что в выходные, 21 и 22 августа, инспекторы совершать рейды на набережной Адмиралтейского канала, Среднеохтинском проспекте, Дибуновской улице и бульваре Новаторов.