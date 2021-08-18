В Петербурге установят 40 новых камер на аварийно-опасных перекрестках

В пресс-службе Смольного сообщили, что в Санкт-Петербурге установят 40 новых камер на аварийно-опасных перекрестках. Сообщается, что в июле было введено 220 подобных систем фиксирования скорости.

«Этот проект уже доказал свою эффективность. Статистика работы установленных камер контроля скорости показывает, что водители стали аккуратнее и внимательнее. Будем продолжать эту работу», — сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Также глава города отметил, что дороги Петербурга должны быть безопасными как для водителей, так и для пешеходов.

Новые камеры будут установлены в различных районах города на тех местах, где чаще всего происходят ДТП. Камеры наблюдения будут фиксировать проезд на красный сигнал светофора, превышение скорости, а также поворот из второй полосы.