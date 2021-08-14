Собянин рассказал о планах строительства ВСМ Москва-Петербург

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter раскрыл новые подробности строительства высокоскоростной магистрали (ВСК) Москва — Санкт-Петербург. Новую трассу собираются интегрировать с третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3).

Планируется, что теперь поезда, которые идут в сторону российской столицы из Петербурга, будут останавливаться на станциях «Зеленоград», «Петровско-Разумовская», «Рижская D3», а также на Ленинградском вокзале. Все эти остановки станут пересадочным узлом, где будет возможность совершить переход на городской общественный транспорт.

Также Собянин отметил, что каждый день по железной дороге в Москву прибывают тысячи людей, при этом все вокзалы города находятся в центре, кроме недавно построенного Восточного. В связи с этим, чтобы сократить время для поездок внутри региона, будет производиться интеграция ВСМ с МЦД-3.