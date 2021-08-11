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Сервисы кикшерингов остались недовольны решением Комтранса об ограничении в парковке

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© Фото: baltphoto.ru

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Ведомство рассматривало введение запрета на парковку средств индивидуальной мобильности в определенных точках города.

Операторы сервисов по аренде электросамокатов остались недовольны обсуждаемым Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга ограничениями в отношении парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Недавно Комтранс рассматривал ввести запрет на парковку СИМ (самокаты, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи) на узких тротуарах, около остановок общественного транспорта, у входа в парки и скверы, а также у метро и на газонах.

«Мы не используем free-floating модель, когда самокат можно оставить где угодно. Точки парковки выверены на карте — только в них можно завершить поездку. Это виртуальные парковки, они занимают место равное самокату. Нет самоката — и место не занято», — сообщил глава Whoosh Дмитрий Чуйко.

Также председатель компании отметил, что преимущество данной системы состоит в том, что самокаты могут работать по транспортной модели — много точек парковки, когда нужно добраться до определенного места.

Кроме того, отметим, что на сегодняшний день в Северной столице у сервиса Whoosh есть несколько тысяч парковок. Благодаря этому сервису петербуржцы могут передвигаться по городу, не используя автомобиль, что помогает разгружать дороги. Однако после сокращения числа парковок, модель будет работать значительно хуже.

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