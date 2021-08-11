Ну участке внутреннего кольца КАД перекроют движение

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что участок внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса будет закрыт. Ограничения начнутся ночью 12 августа, и перекрывать участок будут два раза.

Так, перекрытие участка дороги будет осуществляться с 01:30 до 01:50 и с 03:00 до 03:20 12 августа ночью.

Перекрытие дорог связано с работами по демонтажу двух П-образных металлических опор над проезжей частью кольцевой дороги, которые предназначены для размещения на них дорожных знаков.

Работники оградят и обозначат ремонтируемый участок.