Из-за ремонта дороги на Профессора Попова перекроют движение

В Санкт-Петербурге на улице Профессора Попова ожидается ремонт дороги. В связи с этим на данном участке ограничат движение для транспорта. Перекрытие трассы будет осуществляться поэтапно с 11 и 14 августа. Движение по Инструментальной улице будет также ограничено.

Также трудности при проезде на транспорте возникнут на участке от Аптекарского проспекта до Аптекарской набережной. Ограничения продлятся с 11 по 20 августа и с 23 по 31 августа. Это будет первый этап. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Во время второго этапа (с 21 по 22 августа) движение будет перекрыто от Аптекарского проспекта до Аптекарской набережной и по Инструментальной улице. Также с 14 по 22 августа закроют проезд по участку от 2-го Муринского проспекта до проспекта Тореза, а с 22 по 29 число - от Новороссийской улицы до 2-го Муринского проспекта.

Кроме того, с 30 по 31 августа и с 4 по 5 августа водителей ждут ограничения по Институтскому проспекту от Новороссийской улицы до проспекта Тореза.