На трех перекрестках Петербурга заработали модернизированные светофоры

В Санкт-Петербурге на некоторых перекрестках появились новые модернизированные светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы.

Принцип работы новых световых сигналов заключается во включении разрешающего сигнала по тем направлениям, откуда движется наибольший поток транспорта. Кроме того, меняются питающие кабели и при необходимости выполняется подключение к новому поставщику электроэнергии.

Так, новые светофоры появились на перекрестке ул. Седова и пр. Александровской фермы, пересечении ул. Комсомола и ул. Михайлова, а также перекрестке Тамбовской и Курской улиц.

Уже к октябрю 2021 года новые современные светофоры появятся на перекрестке улиц Маршала Говорова и Новостроек, на Карабельной улице,6, а также пересечении Митрофаньевского шоссе и Малой Митрофаньевской ул.

Также отмечается, что на перекрестках города обновляются дорожные знаки, которые приводят в соответствие с ГОСТом.