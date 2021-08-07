Беглов проинспектировал пешеходный переход через ж/д пути на Туристской

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время рабочего объезда проинспектировал пешеходный переход через железнодорожные пути на Туристской улице.

Жители Северной столицы обратились к администрации города, чтобы построить на этом месте более безопасный переход . На данный момент этот участок соответствует стандартам безопасности.

«Все, что необходимо для безопасности пешеходов, здесь делается, но требуется решение о строительстве большого перехода. Уверен, мы его найдем», — сообщил глава региона.

В настоящее время на переходе стоит ограждение-«змейка» а также установлена светодиодная подсветка, синхронизированная со светофорами.